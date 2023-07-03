صفارات الإنذار تدوي في 10 مناطق من أوكرانيا

انطلقت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في مناطق متعددة من أوكرانيا، ليلة الأحد/ الاثنين، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

أظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت، أن إنذارات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في منطقتي دنيبروبتروفسك، وميكولايف الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من منطقتي زابوروجيه وخيرسون، في حوالي منتصف الليل.

في وقت لاحق من الليل، انطلقت صفارات الإنذار في منطقتي كيروفوغراد وبولتافا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية

وصدرت تحذيرات من الغارات الجوية خلال الليل، في مناطق تشيركاسي، فينيتسيا، أوديسا، وخميلنيتسكي.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).