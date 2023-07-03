الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" تستهدف القوات الأوكرانية بضربات صاروخية وقنابل على 3 محاور

وتشهد جميع المحاور القتالية في الآونة الأخيرة تصعيدًا في العمليات القتالية، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي حددتها روسيا، عند إطلاقها العملية، في 24 فبراير/ شباط 2022، والمتمثلة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.