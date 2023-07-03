الدفاع الروسية: قوات "الجنوب" تستهدف القوات الأوكرانية بضربات صاروخية وقنابل على 3 محاور

صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب “يوغ” الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، بأن الطيران الحربي للمجموعة الجنوبية من القوات الروسية شن ضربات بالصواريخ والقنابل على حشد قوة بشرية ومعدات للقوات الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك، سوليدار – أرتيوموفسك وأليكساندر كالينوفسك.
موسكو – سبوتنيك. وقال أستافيف: “نفذ الطيران التابع لقوات المجموعة “الجنوبية” ضربات بالصواريخ والقنابل على حشد قوة بشرية ومعدات للعدو على محاور ليسيتشانسك، سوليدار – أرتيوموفسك وأليكساندر كالينوفسك”.
وأضاف: “حقق طاقم منظومة راجمات الصواريخ “تورنادو-إس” إصابات مباشرة بمركز قيادة اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة بريدتيتشينو”.
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وتابع رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب “يوغ” الروسية: “دمرت مدفعية قوات التجمع مخزن ذخيرة للعدو في منطقة بلدة كراسنوي”.
وتشهد جميع المحاور القتالية في الآونة الأخيرة تصعيدًا في العمليات القتالية، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي حددتها روسيا، عند إطلاقها العملية، في 24 فبراير/ شباط 2022، والمتمثلة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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