تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا

أستانا – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع لرئيس كازاخستان، “بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، تم تعيين داورين أسكيربيكوفيتش أباييف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كازاخستان لدى روسيا الاتحادية”.