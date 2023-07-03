تعيين نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سفيرا لكازاخستان لدى روسيا

وقع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، مرسوما بتعيين داورين أباييف، الذي يعمل حاليا نائبا للأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سفيرا لدى روسيا.
أستانا – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع لرئيس كازاخستان، “بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، تم تعيين داورين أسكيربيكوفيتش أباييف، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية كازاخستان لدى روسيا الاتحادية”.
ويشغل أباييف منصب نائب الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، منذ مايو/ أيار 2023، عمل سابقًا كوزير للثقافة والرياضة، والنائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية، ووزيرا للإعلام والتنمية الاجتماعية، وسكرتيرا صحفيا لرئيس الدولة.
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