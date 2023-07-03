مالك عقار: كينيا دولة غير محايدة في الأزمة السودانية

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وقال عقار، خلال حديث خاص مع وكالة “سبوتنيك”: “كينيا دولة غير محايدة، ولديها علاقات استثمارية واقتصادية مع واحد من الطرفين، وبالتالي وضعها الحيادي قد يكون موضع شك”.

وحول اعتراض السودان على تأثير رئاسة كينيا للجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، والمكونة من وزراء خارجية كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان، على تعامل الخرطوم مع المنظمة، قال عقار: “السودان دولة عضو في إيغاد، وبالتالي يتعامل مع إيغاد على أساس العضوية المتساوية، وببرنامج ووفق القوانين واللوائح الحاكمة لعمل هذه المنظمة، ومسألة المبادرة هي مسألة جزئية فقط وليست الوحيدة في عمل إيغاد، ويجب أن يتم التفريق بين هذين الأمرين”.

مالك عقار يؤكد على أهمية مشاركة روسيا في الجهود الرامية لحل الأزمة السودانية

وكان عقار قد قال خلال مؤتمر صحفي في مقر الوكالة الدولية للإعلام “روسيا سيغودنيا”، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، إن “السودان لديه تحفظات على رئاسة كينيا للجنة الرباعية لإيغاد، وهذه التحفظات سياسية لعدم حياد الرئيس الكيني. وكذلك تحفظات اقتصادية لأن إيغاد لديها حظ أفضل لتقديم الحلول”.