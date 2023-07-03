انخفاض الدين الخارجي لروسيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006

أصدر المصرف المركزي الروسي، صباح اليوم الاثنين، تقريرا يشير إلى أن الدين الخارجي لروسيا سجل رقما قياسيا منخفضا هو الأول من نوعه منذ عام 2006.

وذكر التقرير الصادر عن المصرف المركزي أن الدين الخارجي انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار، أي نحو 6.8% منذ بداية عام 2023، وبلغ 354.8 مليار دولار بدءا من 1 أبريل/ نيسان 2023.

ووفقا للبنك المركزي، بلغ الدين الخارجي لروسيا عام 2006 ما قيمته 313.2 مليار دولار، وارتفع في الربع الأول من عام 2007 إلى 355.6 مليار دولار. وهكذا أصبح المستوى الحالي للديون هو الأدنى منذ نهاية عام 2006.

وسائط متعددة 5 دول لديها أعلى دين خارجي في 2023