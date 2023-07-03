إسرائيل أبلغت واشنطن بشأن العملية العسكرية في جنين قبل انطلاقها

أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية العسكرية التي تنفذها حاليا في جنين، بشكل مسبق، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، إن “تل أبيب أبلغت الأمريكيين بالعملية العسكرية في جنين، لكنها لم تذكر موعدًا للعملية نفسها”.

גורם ישראלי מאשר כי ישראל עדכנה את האמריקנים בנוגע לפעילות הצבאית בג’נין, אך לא מסרה מועד למבצע עצמו. אגב, הערב יתקיים ערב לכבוד יום העצמאות האמריקני בירושלים, אליו הוזמנו שורה של בכירים ישראלים, כולל ראש הממשלה@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2023

وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.

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وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 4 فلسطينيين على الأقل، دون وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي.