حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور… فيديو

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وفي هذا المعرض، الذي قسم إلى ثلاثة معارض في مدينة غزة ووسط وشمال قطاع غزة، سمح للمرة الأولى للمدنيين بالتقاط صور، إذ تمنع “كتائب عز الدين القسام” غالبًا أي شخص من الاقتراب من مواقعها العسكرية المنتشرة في قطاع غزة وتصويرها.

وقال المواطن أحمد حسن، أحد الزائرين للمعرض، لوكالة “سبوتنيك”: “حضرت مع عائلتي إلى معرض الأسلحة، وقد وجدنا تطورا كبيرا لدى المقاومة في صناعة الأسلحة، والجميع هنا فخورون بهذا الإنجاز، وسُمح لنا بالتقاط الصور وحتى حمل بعض الأسلحة”.

© Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat

ويشمل المعرض مجموعة من الصواريخ. قالت “كتائب عز الدين القسام”، إنها “محلية الصنع”.

© Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat

وقد احتوى المعرض على بنادق وقاذفات أرض – جو مضادات للطيران، وطائرة “شهاب” المسيّرة، وانتشر عشرات من عناصر القسام وهم ملثمون ويرتدون الزي العسكري بجانب الأسلحة المنتشرة في المعرض.

© Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 1 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 2 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 3 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 4 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 5 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 6 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 7 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 8 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 9 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 1 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 2 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 3 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 4 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 5 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 6 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 7 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 8 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور 9 /9 © Sputnik . Ajwad Jradat حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور