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حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور… فيديو

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حصري

وفي هذا المعرض، الذي قسم إلى ثلاثة معارض في مدينة غزة ووسط وشمال قطاع غزة، سمح للمرة الأولى للمدنيين بالتقاط صور، إذ تمنع “كتائب عز الدين القسام” غالبًا أي شخص من الاقتراب من مواقعها العسكرية المنتشرة في قطاع غزة وتصويرها.
وقال المواطن أحمد حسن، أحد الزائرين للمعرض، لوكالة “سبوتنيك”: “حضرت مع عائلتي إلى معرض الأسلحة، وقد وجدنا تطورا كبيرا لدى المقاومة في صناعة الأسلحة، والجميع هنا فخورون بهذا الإنجاز، وسُمح لنا بالتقاط الصور وحتى حمل بعض الأسلحة”.

© Sputnik . Ajwad Jradatحركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويشمل المعرض مجموعة من الصواريخ. قالت “كتائب عز الدين القسام”، إنها “محلية الصنع”.

© Sputnik . Ajwad Jradatحركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقد احتوى المعرض على بنادق وقاذفات أرض – جو مضادات للطيران، وطائرة “شهاب” المسيّرة، وانتشر عشرات من عناصر القسام وهم ملثمون ويرتدون الزي العسكري بجانب الأسلحة المنتشرة في المعرض.

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور

وقال المواطن شحادة محمود، لوكالة “سبوتنيك”: “ما رأيناه في المعرض يبشر بخير، ونشعر بفخر بالمقاومة ونريد دعمها، ولقد شاهدنا كم تطورت المقاومة في الصناعات العسكرية، وهذا يعطينا أملًا بتحرير أراضينا في وقت قريب”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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