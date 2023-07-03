إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، التي يشنها في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش، في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر”: “أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة قبل فترة وجيزة، بشظية قنبلة يدوية للجيش الإسرائيلي، خلال العملية في مخيم جنين للاجئين”.

وأشار إلى أنه تم إجلاء الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى إبلاغ عائلته.

לוחם צה”ל נפצע באורח קל לפני זמן קצר מרסיסי רימון צה”ל במהלך הפעילות במחנה הפליטים ג’נין, הלוחם פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 3, 2023

في سياق متصل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري الساعة 12:45 (9:45 توقيت غرينتش)، تقييما للوضع الأمني على خلفية العملية العسكرية في جنين.

وسيشارك في جلسة التقييم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

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وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.

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وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 4 فلسطينيين على الأقل، واعتقال 20 آخرين.