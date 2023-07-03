الصحة العالمية: السعودية بذلت جهودا استثنائية لتوفير الخدمات الصحية للحجاج

قالت منظمة الصحة العالمية، إن موسم الحج 2023 لم يسجل أي حوادث كبيرة أو تفشٍ للأمراض، مشيدةً بجهود السعودية ونجاحها في تنظيم الحج.

وفي بيان لها، أثنت المنظمة على “الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي”، وفق قناة “الإخبارية”.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، الدكتور أحمد المنظري: “نحن نقدر الجهود الخارقة التى تبذلها السلطات السعودية لتنظيم وتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج”.

السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات

وكانت السعودية قد أعلنت إتمام موسم الحج 2023 بنجاح، حيث شهد أول عودة كاملة للحجاج بعد جائحة كورونا، وبلغ عدد الحجاج نحو 1.8 مليون حاج، بينما بلغ العدد الموسم الماضي 899 ألفا و353 حاج.

وقال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل: “نجاح الخطط الصحية لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وخلوّه من أي تفشيات أو مهددات على الصحة العامة”.