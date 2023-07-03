"روسكوسموس" تعرض على الدول الأفريقية المشاركة في بناء وحدات لمحطة الفضاء الروسية المستقبلية

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، أن وكالته عرضت على الدول الأفريقية بناء وحدات محلية على المحطة المدارية الروسية المستقبلية.

وجاءت تصريحات بوريسوف، خلال اجتماع عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، قال خلاله إن وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” عقدت اجتماعات مع رؤساء وكالات الفضاء في عدد من الدول الأفريقية، حيث تم التطرق إلى قضية الفضاء المأهول.

ووفقا لبوريسوف، اقترحت وكالة الفضاء الروسية مشاركة الدول الأفريقية في المحطة المدارية الروسية ليس فقط من خلال تدريب رواد الفضاء، بل من خلال بناء محلية على المحطة المدارية الروسية المستقبلية.

وتابع بوريسوف بالقول، إن الاهتمام بمقترحات الوكالة كان كبيرا وجديرا للغاية.

روسكوسموس ووكالة الفضاء المصرية تناقشان آفاق التعاون في استكشاف الفضاء

وأجرى وفد من وكالة روسكوسموس الروسية زيارة إلى مصر، شهدت مناقشات بين الجانبين حول التعاون الروسي المصري بشأن استكشاف الفضاء.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد بيان للسفارة الروسية في مصر، اليوم الأحد: “جرت مناقشات بين المدير العام لوكالة روسكوسموس الروسية يوري بوريسوف، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، حول المبادئ والأعراف اللازمة من الناحية العملية لتطوير التعاون الروسي المصري في مجال استكشاف الفضاء الخارجي وإنتاج وإطلاق المركبات الفضائية، وتطوير برنامج مأهول، وبنية تحتية فضائية أرضية”.