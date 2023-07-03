مصر تحذر من "المخاطر الجسيمة" للتصعيد الإسرائيلي في جنين

حذرت مصر من “المخاطر الجسيمة” للتصعيد الإسرائيلي المستمر في جنين، مؤكدة أن “الاعتداء” على جنين ومخيمها لن يؤدي إلا إلى “تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، على وقع العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، استخدمت خلالها المقاتلات والطائرات المسيّرة، واقتحام آلاف الجنود، ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين.

وقالت الخارجية المصرية: “تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة”.

إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنين

وأكدت على “رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة”.

واعتبرت أن مثل هذه الاعتداءات تمثل “انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال”.

وحذرت مصر من “المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدي إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة”.

وطالبت مصر “الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليًا بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي تزداد معاناته يومًا بعد يوم”.

الأردن يدعو المجتمع الدولي لـ “تحرك فوري” لوقف الاعتداء الإسرائيلي على جنين

وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 7 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.