إعلام: "حماس" تطالب إسرائيل "عبر وسطاء" بالوقف الفوري للعملية العسكرية في جنين

طالبت حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة، عبر وسطاء، إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة “على الفور”، مؤكدة أن المقاومة قادرة على الرد في الوقت المناسب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: “نقلت قيادة حماس رسالة إلى إسرائيل عبر وسطاء: أوقفوا العملية فورًا في جنين، المقاومة قادرة على الرد بالطريقة والوقت المناسبين”.

הנהגת החמאס העבירה מסר לישראל באמצעות מתווכים: הפסיקו מיד את המבצע בג’נין, ההתנגדות מסוגלת להגיב באופן ובזמן המתאים@JackyHugi — גלצ (@GLZRadio) July 3, 2023

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “يجري حاليا تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب المسجد في مخيم جنين للاجئين. هاجمت طائرة للجيش الإسرائيلي لإزالة التهديد، مزيد من التفاصيل لاحقا”.

חילופי אש מתנהלים כעת עם חמושים סמוך למסגד במחנה הפליטים ג’נין, כלי טיס של צה”ל תקף להסרת איום, פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 3, 2023

وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.

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وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 7 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.