تونس… إصابات إثر مناوشات بين مواطنين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء

ذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس صفاقس 1، فوزي المصمودي، أن عدة مناطق في صفاقس شهدت، ليلة أمس الأحد، حالة من الاحتقان والمناوشات بين مواطنين ومهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء.
وقالت قناة “نسمة” التونسية، إن المناوشات تطورت إلى تراشق بالحجارة، ما أسفر عن بعض الإصابات والضرر لبعض المنازل والممتلكات.
وأضاف المصمودي، في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، اليوم الاثنين، أن الوحدات الأمنية تدخلت في الوقت المناسب للتصدي لهذه المناوشات، مشيرًا إلى أنه تم فتح محاضر بحث للتحقق من ملابسات وأسباب هذه الأحداث.
غرق 3 قوارب هجرة أمام سواحل تونس
23 يونيو, 08:18 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت تونس أنها تمكنت من إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية، خلال عطلة عيد الأضحى.
ذكرت ذلك وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء، أمس الأحد، أن وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط والساحل، تمكنت من إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.
هل تسعى أوروبا لتحويل تونس إلى منطقة عازلة في وجه المهاجرين غير الشرعيين؟
13 يونيو, 06:39 GMT
ولفتت إلى أنه خلال تلك العمليات، تم إنقاذ أكثر من ألفي شخص بينهم تونسيين إضافة إلى مهاجرين أفارقة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز من تم إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتشهد تونس أزمة معقدة سببها الوضع الاقتصادي الصعب، وفاقمتها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 24 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بزيادة تفوق نسبة ألف في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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