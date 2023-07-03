القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مقاتلة أوكرانية من طراز “سو 27″، و14 طائرة مسيرة، وثلاث قذائف من طراز “هيمارس”.
وبحسب الدفاع الروسية، في اتجاه خيرسون، نتيجة القصف المستمر، تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير7 مدرعات ومدفع هاوتزر “مستا – بي” خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتابع البيان: “تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 126 قرب منطقة زميفكا في مقاطعة خيرسون”.
وبحسب بيان الدفاع: “تم قصف مركز قيادة اللواء الميكانيكي 28 للقوات المسلحة الأوكرانية قرب منطقة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.
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12:20 GMT
وقالت الدفاع الروسية إن “أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة سو- 27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب قرية كامينكا في مقاطعة خيرسون”.
أضاف الدفاع في البيان: “تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من اعتراض ثلاثة صواريخ متعددة من طراز “هيمارس”. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 مركبة جوية دون طيار أوكرانية في مناطق عدة من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون”.
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