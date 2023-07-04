القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة خلال محاولة عبور جسر أنتونوفسكي

صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 30 جنديًا ومدفعي هاوتزر والعديد من المدافع بالقرب من جسر أنتونوفسكي.

وقال سالدو عبر قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “هناك بيانات عن خسائر العدو. هناك بالفعل أكثر من 30 جنديًا، ومدفعي هاوتزر أمريكيين، والعديد من المدافع ذاتية الدفع التي تحاول التحرك هناك، وبالطبع هناك عدد كبير من القوارب”.

وأشار إلى أن نظام كييف الذي أرسل قوات أوكرانية لنقل القوات عبر نهر دنيبر، يدرك أنه سيتم تدمير هذه القوات، لكنه مع ذلك يواصل القيام بذلك.

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وأضاف: “اليوم كانت هناك مرة أخرى محاولة اختراق (عبر نهر دنيبر) على متن زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن كل شيء انتهى على حاله”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.