دبابة روسية تخترق الخطوط الدفاعية الأوكرانية بسرعة كبيرة وتدمر معاقلها… فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة “سبوتنك”، اليوم الاثنين، بأن أطقم الدبابات في المنطقة العسكرية الخاصة دمرت معقل ومعدات القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، باستخدام أنواع مختلفة من الذخيرة كأسلوب تكتيكي.

ويظهر في الفيديو كيف تمكنت الدبابة الروسية من اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية بسرعة كبيرة وكيف دمرت معاقل القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من صد أربع هجمات على اتجاه كراسني ليمان.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.