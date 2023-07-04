المجر تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد استثنائها من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

وقال سيارتو: “في إمدادات النفط لكل من المجر وسلوفاكيا، تلعب الإمدادات من روسيا دورًا مهمًا للغاية. وتشكل هذه الإمدادات بالنسبة لجمهورية التشيك أمن الطاقة. وفي نهاية العام ينتهي إعفاء مهم من العقوبات، يكمن في حقيقة أن (الشركة) السلوفاكية “سلوفنافت”، التي هي جزء من مجموعة “مول”، يمكنها بيع المنتجات البترولية المنتجة من النفط الروسي في السوق التشيكية”.