أردوغان يتحدث عن مشاركة تركيا بحل الصراع في أوكرانيا

وأضاف: “لو كان من الممكن استخدام عملية إسطنبول للسلام، لما حدث الدمار والدموع التي عشناها حتى الآن. الجهود الدبلوماسية التي استمرت مع اتفاق الحبوب وتبادل الأسرى، للأسف تم حظرها واستنفدت من قبل أنصار الحرب. عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين دفعوا حياتهم ثمنا. في الواقع أصبحت تركيا لبعض الوقت هدفا لهذا اللوبي العسكري”.