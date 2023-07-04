الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 20 هدفا في أنحاء مدينة جنين ومخيمها

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أنه “هاجم نحو 20 هدفا في أنحاء مدينة جنين ومخيمها”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه “عثر على 3 معامل تحتوي على نحو 300 عبوة ووسائل تصنيع متفجرات في جنين”، مؤكدا “هدم غرف عمليات قتالية يتم استخدامها للاستطلاع ومراقبة القوات الإسرائيلية في جنين”.

وأعلن البيان أن القوات الإسرائيلية “عثرت خلال عملية مشتركة مع جهاز “الشاباك” وحرس الحدود على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية”.

في عملية مشتركة لقوات جيش الدفاع والشاباك تم هدم غرف عمليات قتالية تابعة للمنظمات الإرهابية في #مخيم_جنين استخدمتها للاستطلاع ومراقبة قوات الجيش أثناء القيام بنشاطاتها. هدم غرف العمليات القتالية يعد ضربة في بنى التحتية الارهابية العاملة في المنطقة. pic.twitter.com/YPUTsd0dxn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2023

وأضاف أنه “خلال أعمال الاعتقال التي نفذت في مدينة جنين، اشتبكت قوة عسكرية مع مسلحين مخربين، حيث تم تحييد أحد المخربين وتمت مصادرة سلاحه”، متابعا: “خلال اعتقال مطلوب أمني آخر، أطلقت القوات النار نحو المطلوب الذي أصيب وتم القبض عليه ومن ثم تحويله لتلقي العلاج الطبي”.

وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.