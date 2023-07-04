نتنياهو: جنين تحولت في الأشهر الأخيرة إلى ملجأ للإرهابين ونحن نضع حدا نهائيا لذلك اليوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن “الجيش الإسرائيلي بدأ اليوم عملية واسعة ضد أهداف إرهابية في مدينة جنين بالضفة الغربية”، مؤكدا “استمرار العملية في جنين وفق الحاجة وحتى تحقيق أهدافها”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن “جنين تحولت في الأشهر الأخيرة إلى ملجأ للإرهابيين ونحن نضع حدا نهائيا لذلك اليوم”، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بتصفية الإرهابيين واعتقال المطلوبين وتدمير ورش إنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة في جنين”.

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل، مؤكدا أن “الجنود الإسرائيليين ينفذون منذ يوم أمس هدفا مشروعا ضد من يريدون إبادة بلدنا”، على حد قوله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أنه “هاجم نحو 20 هدفا في أنحاء مدينة جنين ومخيمها”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه “عثر على 3 معامل تحتوي على نحو 300 عبوة ووسائل تصنيع متفجرات في جنين”، مؤكدا “هدم غرف عمليات قتالية يتم استخدامها للاستطلاع ومراقبة القوات الإسرائيلية في جنين”.

وأعلن البيان أن القوات الإسرائيلية، “عثرت خلال عملية مشتركة مع جهاز “الشاباك” وحرس الحدود على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية”.

وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.