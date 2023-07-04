رئيس السنغال يعلن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، مساء الاثنين، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في انتخابات العام المقبل، منهيا سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي.

وكان زعيم المعارضة عثمان سونكو قد دعا بالفعل إلى مزيد من المظاهرات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، في حال أعلن سال بدلاً من ذلك عن نيته الترشح مرة أخرى في فبراير/ شباط.

في خطاب ألقاه على الهواء مباشرة، أكد سال أن دستور السنغال كان سيسمح بترشحه على الرغم من انتخابه بالفعل لولاية ثانية.

قال سال:

“حتى لو كان لي الحق، شعرت أن واجبي ليس المساهمة في تدمير ما قمت ببنائه لهذا البلد.. لقد قلت إن ولاية 2019 كانت آخر ولايتي. أعلم أن هذا القرار سيكون مفاجأة لكل من تربطني صداقة. السنغال أكثر من مجرد أنا، فهي مليئة بالأشخاص القادرين على نقل السنغال إلى المستوى التالي”.

لطالما دعا سونكو الرئيس إلى الانسحاب علنًا من انتخابات 2024، متهمًا حكومة سال برفع دعاوى قضائية ضد زعيم المعارضة في محاولة لتهميش المنافسة قبل انتخابات فبراير.

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