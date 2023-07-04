مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.. فيديو

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، في عدة أحياء ومخيمات في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أفادت مصادر أمنية، بأن “قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال المواجهات قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله”، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

على جانب آخر، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي، في مدينة البيرة.

وذكرت مصادر أمنية، بأن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل في المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق، دفعت قوات الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

وحشدت قوات الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين – حيفا.

ولا تزال أن المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.

فجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.

من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، “وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل”.

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