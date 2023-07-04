مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإسرائيلي على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 بجروح خطيرة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر أمس الاثنين، على مدينة جنين ومخيمها.

رام الله – سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الصحة، “9 فلسطينيين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو 100 جريحا، بينهم 20 بحالة خطيرة، وارتقاء شاب في البيرة”.

وفي السياق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن “طواقمه استلمت جثمان شهيد من قوات الاحتلال في مخيم جنين وتم نقله إلى مستشفى جنين”، كما أشار إلى أن طواقمه تعاملت حتى الآن مع 105 إصابات في مخيم جنين.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، في عدة أحياء ومخيمات في الضفة الغربية.

ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي، قبيل منتصف ليلة الاثنين، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.. فيديو

وحشدت قوات الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين – حيفا.

ولا تزال أن المواجهات مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان والقوات الإسرائيلية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الرصد التي لم تفارق سماء المحافظة.

خلال يوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، “وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل”.