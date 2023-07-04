الجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز

أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر في صفوف جماعة “أنصار الله”، إثر مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في محور تعز، عبر صفحته في “فيسبوك” (التابع لشركة ميتا التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن “قوات الجيش الوطني مسنودةً بالمقاومة الشعبية (كيان موالٍ للجيش)، أحبطت محاولة تسلل للحوثيين على مواقعها في منطقة الدمينة غرب مدينة تعز”.

وأكد “سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال إحباط محاولة تسللهم”.

ويأتي التصعيد الميداني الجديد بين الجيش اليمني و”أنصار الله” في محافظة تعز، ضمن مناوشات بين الجانبين تشهدها عدد من المناطق في اليمن، في ظل تهدئة هشة سارية في البلد العربي منذ 9 أشهر.

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الوضع العسكري في اليمن بـ”الهش”، معتبراً التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصةً في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تؤكد على الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار.

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ويشهد اليمن تهدئة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “ًأنصار الله” إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في البلد العربي 6 أشهر.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.