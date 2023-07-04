صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا

أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات من أوكرانيا، بما في ذلك كييف.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، تشرنيغيف، سومي وبولتافا، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

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