مسؤول في "الناتو": أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات "إف-16" حتى نهاية الهجوم المضاد

موسكو – سبوتنيك. وقال باور في مقابلة مع محطة “إل بي سي” الإذاعية، إن مسألة توفير المقاتلات “لن يتم حلها على المدى القصير” قبل نهاية الهجوم المضاد.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكر أسماءهم، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات “إف -16” أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن مسألة تحديد البلدان التي ستزودها بالمقاتلات لا تزال مفتوحة، وفي الغالب ستكون هولندا والدنمارك، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.