مسؤول في "الناتو": أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات "إف-16" حتى نهاية الهجوم المضاد

صرح رئيس اللجنة العسكرية في حلف “الناتو”، روب باور، بأن أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات “إف-16” حتى نهاية الهجوم المضاد.
موسكو – سبوتنيك. وقال باور في مقابلة مع محطة “إل بي سي” الإذاعية، إن مسألة توفير المقاتلات “لن يتم حلها على المدى القصير” قبل نهاية الهجوم المضاد.
وأكد أن تدريب الطيارين الأوكرانيين والمتخصصين التقنيين، وتوفير تنظيم لوجستي للطائرات “أمر مستحيل قبل هذا الهجوم المضاد”.
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30 يونيو, 19:23 GMT
وأشار إلى أن الأوكرانيين يواجهون صعوبات كثيرة في التقدم على خط المواجهة، قائلا، “ثلاثة خطوط دفاع وحقول ألغام كبيرة وعوائق جدية أمام المركبات.”
وذكرت صحيفة “بوليتيكو” في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكر أسماءهم، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات “إف -16” أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن مسألة تحديد البلدان التي ستزودها بالمقاتلات لا تزال مفتوحة، وفي الغالب ستكون هولندا والدنمارك، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
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