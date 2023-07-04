4 قتلى و8 مصابين بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثمانية أشخاص أصيبوا وقتل أربعة في إطلاق نار في فيلادلفيا.

وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.