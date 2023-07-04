4 قتلى و8 مصابين بإطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع، ليل الاثنين، في فيلادلفيا الأمريكية وتم احتجاز المشتبه به.
واشنطن – سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثمانية أشخاص أصيبوا وقتل أربعة في إطلاق نار في فيلادلفيا.
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2 يوليو, 09:49 GMT
وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.
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