السلطات الروسية: إسقاط مسيرات في ضواحي موسكو دون وقوع أضرار

أعلن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرات في ضواحي موسكو بالقرب من قرية فالويفو، دون تسجيل ضحايا أو أضرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة “سبوتنيك “: “بالقرب من المجمع السكني فالويفو في منطقة موسكو الجديدة الواقعة في ضواحي العاصمة تم إسقاط عدد من المسيرات”.

وأشار المتحدث إلى أن طائرات سقطت في حقل مفتوح ولم تسفر عن إصابات أو أضرار وأخرى سقطت على سطح إحدى المنازل السكنية واقتصرت على أضرار مادية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة حظر تحليق الطائرات المسيرة في سماء موسكو

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا، يوم الأحد الماضي، على أحد مراكز صنع القرار.

وفي وقت سابق أعلن عمدة مدينة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار، في أجواء العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين، على قناته الرسمية في “تلغرام”: “لقد قررنا فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار (المسيرات)، في مدينة موسكو، ابتداءً من اليوم”.