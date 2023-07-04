الخارجية الروسية: محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عمل إرهابي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، بما في ذلك المطار، يعد عملًا إرهابيًا آخر.
وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق “تلغرام”: “محاولة نظام كييف استهداف منطقة تقع فيها بنية تحتية مدنية، بما في ذلك المطار، الذي يستقبل بالمناسبة الرحلات الجوية الأجنبية، هو عمل إرهابي آخر. مع الأخذ في الاعتبار أن زيلينسكي يرتكب هذه الأعمال الإرهابية مستخدمًا الأموال التي يوفرها الغرب أو بالأموال الغربية التي يشتري بها الأسلحة، فهذا يعد إرهابا دوليا”.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوية نجحت بإسقاط أربع مسيرات أوكرانية في منطقة نوفايا موسكفا (موسكو الجديدة).
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلطات الروسية: إسقاط مسيرات في ضواحي موسكو دون وقوع أضرار
05:07 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة “سبوتنيك ” أنه “بالقرب من المجمع السكني فالويفو في منطقة موسكو الجديدة الواقعة في ضواحي العاصمة تم إسقاط مسيرات عدة”.
وأشار المتحدث إلى أن طائرات سقطت في حقل مفتوح ولم تسفر عن إصابات أو أضرار وأخرى سقطت على سطح إحدى المنازل السكنية واقتصرت على أضرار مادية.
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