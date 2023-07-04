الخارجية الروسية: محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عمل إرهابي

وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق “تلغرام”: “محاولة نظام كييف استهداف منطقة تقع فيها بنية تحتية مدنية، بما في ذلك المطار، الذي يستقبل بالمناسبة الرحلات الجوية الأجنبية، هو عمل إرهابي آخر. مع الأخذ في الاعتبار أن زيلينسكي يرتكب هذه الأعمال الإرهابية مستخدمًا الأموال التي يوفرها الغرب أو بالأموال الغربية التي يشتري بها الأسلحة، فهذا يعد إرهابا دوليا”.