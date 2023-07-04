الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 5 مسيرات أوكرانية في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع مسيرات أوكرانية في منطقة نوفويا موسكفا (موسكو الجديدة).

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: “صباح اليوم الثلاثاء قامت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية باعتراض 5 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء ضواحي موسكو، وتم إسقاط أربعة منها من خلال الدفاعات الجوية وتم إنزال طائرة مسيرة أخرى بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو”.

الخارجية الروسية: محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عمل إرهابي

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه “لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه”.

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، بما في ذلك المطار، يعد عملًا إرهابيًا آخر.