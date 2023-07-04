الرئيس الصيني يدعو إلى مواجهة الثورات الملونة والهيمنة وسياسة القوة

دعا الرئيس الصيني جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة محاولات إثارة حرب باردة جديدة في المنطقة، مشددا على معارضة بلاده لسياسة الثورات الملونة والتدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف بينغ في كلمته خلال اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يُعقد برئاسة الهند “علينا أن نظل يقظين أمام المحاولات الخارجية لإثارة حرب باردة جديدة، وخلق مواجهات تكتلية في المنطقة”.

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وشدد الرئيس الصيني على ضرورة التعاون بدلا من المنافسة، واحترام مصالح جميع الأطراف.

ودعا إلى “مواجهة الهيمنة وسياسة القوة”، مؤكداً ضرورة معارضة الثورات الملونة والتدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى.