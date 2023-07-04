تحذيرات في ألمانيا بشأن احتمال حصول اضطرابات مشابهة لفرنسا

حذرت السلطات الأمنية الألمانية من إمكانية اندلاع أعمال شغب وعنف مماثلة لتلك التي تحدث في فرنسا.

وذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية نقلا عن رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يوخن كوبلكي، قوله إن “من الممكن حدوث أعمال شغب في أماكن معينة، لأنه يوجد في ألمانيا رفض ومعارضة متزايدة لسياسة الدولة”.

ووفقا له، يصعب على المواطنين التكيف مع التغيرات في سوق العمل والرقمنة، والتي يمكن أن تكون أحد أسباب المظاهرات العفوية.

الخارجية الروسية: العنف ضد الاحتجاجات في فرنسا يظهر “تناقض الليبرالية”

ومن جهتها، تتفق رئيسة الجمعية الاجتماعية الألمانية، ميكايلا إنغلماي، مع كوبلكي، إذ تعتبر أن عددا من المواطنين يشعرون بأنهم غير محميين اجتماعيًا.