علماء يطورون علاجا ثوريا لـ"الحاجز الدماغي الدموي"

طور العلماء، في خطوة جديدة وصفت بالثورية، أول علاج محتمل يمكنه إصلاح الحاجز الدموي الدماغي، الأمر الذي قد يقي الإنسان مستقبلا من مجموعة كبيرة من الأمراض المرتبطة بالدماغ.

ومن المفترض أن تكون هذه الطبقة غير قابلة للاختراق، إلا بشكل انتقائي، ما يعني أنها تسمح فقط للمواد المطلوبة للحفاظ على عمل الدماغ السليم بالمرور إلى أنسجة المخ الثمينة.

ولكن عندما لا تعمل الأشياء بشكل صحيح، أي في حالة الأمراض، يمكن للسموم أو الخلايا أو مسببات الأمراض غير المرغوب فيها اختراق الحاجز.

ويمكن أن تتحول الخلايا السرطانية التي تتجاوز الحاجز إلى أورام. ويمكن أن يؤدي دخول الكثير من خلايا الدم البيضاء إلى أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد، على سبيل المثال لا الحصر، بحسب المقال المنشور في مجلة “ساينس أيرت” العلمية.

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وطور العلماء علاجا جديدا لهذا الحاجز الدماغي الدموي، ولم يتم اختبار العلاج الجديد على البشر حتى الآن، لكنه أثبت فعالية على الفئران.

وقال اختصاصي أمراض الدم، كالفن كو، من جامعة ستانفورد، “إن الحاجز الدموي الدماغي “المتسرب” هو مسار شائع للعديد من أمراض الدماغ، لذا فإن القدرة على سد الحاجز كانت هدفًا مرغوبًا منذ فترة طويلة في الطب. قمنا بتقييم فئة علاجية جديدة من الجزيئات التي يمكن استخدامها لعلاج تسرب الدم في حاجز الدماغ؛ في السابق، لم تكن هناك علاجات موجهة إلى الحاجز الدموي الدماغي على وجه التحديد”.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “Nature Communications” العلمية، فقد ركز الباحثون على عائلة من المستقبلات تسمى “frizzled”، وهي بروتينات، لا تشارك فقط في تعزيز تجديد الأنسجة والتئام الجروح، ولكنها مهمة أيضًا للحفاظ على حاجز دموي صحي.

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وتعاون فريق ستانفورد مع شركة أبحاث لإنشاء جزيء يسمى “L6-F4-2″، الذي يرتبط بالبروتين وينشط مسارات تحويل الإشارة لديه التي تمرر الإشارة إلى سطح الخلية، وأثبت كفاءة أكثر من الجزيئات الأخرى المعروفة بأنها مرتبطة بـ”FZD4”.