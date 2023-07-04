خبير: تحالف "أوبك+" أصبح أكثر صلابة من قبل

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يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كواشي، لوكالة “سبوتنيك”: “أصبح تحالف “أوبك+” أكثر صلابة وقرارته تحظى بالإجماع والتوافق التام وتؤثر على السوق الدولية حيث تبلغ حصتها السوقية فيه 40 في المئة، وهذه القرارات تتخذ من قبل الدول المشاركة في التحالف غير آبهة بالرغبات الأمريكية، فهي قرارات شجاعة وجريئة هدفها المحافظة على توازن السوق واستقرار الأسعار”.

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وأضاف كواشي قائلا: “أعتقد أن قرار تمديد الخفض أيضا جاء نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة، وهذه القرارات تخدم بشكل أكبر مصالح الدول المصدرة للنفط، ولو كانت لا تعجب الولايات المتحدة ومنظمة الطاقة العالمية لكنها تصب في مصلحة هذه الدول، ويوجد عدد كبير من الدول المتضامنة مع تحالف “أوبك+” مثل العراق والكويت والإمارات أو حتى إيران”.