أعلن مساعد الرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، أن شركة روسية تعتزم توقيع اتفاقية مع إيران بشأن إنشاء قسم من خط سكة الحديد “رشت – أستارا” كجزء لا يتجزأ من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

ورد ليفيتين على سؤال بشأن الشركة الروسية التي ستبني قسمًا من خط سكة حديد “راشت – أستارا”: “سوف تكتشفون ذلك قريبًا وسيكون هناك توقيع على اتفاقية”.

وأضاف أن مركز التجارة الدولية “بين الشمال والجنوب” يتيح لروسيا إمكانية تصدير شحنتها الإضافية، خاصة “هذا يتعلق بالغذاء”.

وسائط متعددة المسار الغربي لممر النقل الدولي “شمال – جنوب”

ووفقا له، فإن حمولة النقل في جميع أنحاء مركز التجارة الدولية تبلغ حاليا 15 مليون طن، لكنها ستتضاعف في المستقبل في المرحلة الثانية إلى 30 مليون طن.