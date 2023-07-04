شركة روسية توقع عقدا مع إيران لإنشاء جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

أعلن مساعد الرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، أن شركة روسية تعتزم توقيع اتفاقية مع إيران بشأن إنشاء قسم من خط سكة الحديد “رشت – أستارا” كجزء لا يتجزأ من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.
ورد ليفيتين على سؤال بشأن الشركة الروسية التي ستبني قسمًا من خط سكة حديد “راشت – أستارا”: “سوف تكتشفون ذلك قريبًا وسيكون هناك توقيع على اتفاقية”.
وأضاف أن مركز التجارة الدولية “بين الشمال والجنوب” يتيح لروسيا إمكانية تصدير شحنتها الإضافية، خاصة “هذا يتعلق بالغذاء”.
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المسار الغربي لممر النقل الدولي “شمال – جنوب”
27 يونيو, 14:20 GMT
ووفقا له، فإن حمولة النقل في جميع أنحاء مركز التجارة الدولية تبلغ حاليا 15 مليون طن، لكنها ستتضاعف في المستقبل في المرحلة الثانية إلى 30 مليون طن.
ويُعد خط سكة حديد “رشت – آستارا” جزءًا من المسار الغربي لممر النقل الدولي “شمال – جنوب”، ويمتد من سان بطرسبورغ في روسيا إلى ميناء مومباي في الهند.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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