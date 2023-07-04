الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" واعتراض 5 صواريخ "هيمارس"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز “سو-25″، و 14 طائرة مسيّرة، واعترضت 5 صواريخ من طراز “هيمارس”.
وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز “سو-25″، تابعتين لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من بلدات غورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوريخوف في منطقة زابوروجيه”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:37 GMT
وتابع بيان وزارة الدفاع، بالقول: “خلال الـ24 الساعة الماضية، تم اعتراض 5 صواريخ من راجمات هيمارس الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب بلدات بلوشانكا، توبوليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكرينكي ساغي في مقاطعة خيرسون، وغلادكويه نيستريانكا، وإنجينيرنوي في منطقة زابوروجيه”.
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