بكين تلغي زيارة بوريل إلى الصين

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصينية ألغت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي كان من المفترض أن يزور بكين في 10 يوليو/تموز الجاري.
ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، نبيل مسرالي، الذي قال إنه “لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أن الزيارة في المواعيد المقررة، الأسبوع المقبل، لم تعد ممكنة ويجب البحث عن بدائل”، مضيفًا أنه لم تحدد التواريخ التي يمكن إعادة جدولة الرحلة فيها.
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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، حقيقة أن بوريل يخطط، الأسبوع المقبل، للذهاب إلى الصين للتباحث مع وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، ومسؤولين آخرين.
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