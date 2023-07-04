بكين تلغي زيارة بوريل إلى الصين

ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، نبيل مسرالي، الذي قال إنه “لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أن الزيارة في المواعيد المقررة، الأسبوع المقبل، لم تعد ممكنة ويجب البحث عن بدائل”، مضيفًا أنه لم تحدد التواريخ التي يمكن إعادة جدولة الرحلة فيها.