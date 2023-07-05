إيران: "ممر شمال – جنوب" يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، إن ممر شمال – جنوب قد يقصّر الوقت اللازم لشحن البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما.

طهران – سبوتنيك. وأضاف صفري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء: “يمكن لممر شمال – جنوب أن يربط شرق آسيا بشمال أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة”.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: “يمكن لممر شمال – جنوب أن يقصّر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما، ويحل محل ممرات مختلفة في العالم، والتي تجعل طرق نقل البضائع حاليا صعبة”.

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وتابع صفري: “حجم البضائع التي يتم نقلها عبر ممر شمال – جنوب حاليا يبلغ 15 مليون طن، وسوف يصل هذا الرقم إلى 30 مليون طن وبعد ذلك إلى 60 مليون طن”.

يذكر أنه جرى التوقيع على اتفاقية ممر “شمال – جنوب” عام 2000 في سان بطرسبورغ، بين إيران وروسيا والهند.

وممر النقل الدولي (ITC) بين الشمال والجنوب هو طريق متعدد الوسائط من سان بطرسبورغ إلى ميناء مومباي (الهند) بطول 7200 كيلومتر.