الأمن القومي الإيراني: تسريع تنفيذ المشروعات بين إيران وروسيا أولوية لطهران

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، اليوم الثلاثاء، أن توسيع العلاقات مع جيران بلاده وخاصة مع روسيا، هي سياسة استراتيجية وأجندة رئيسية لطهران.

طهران – سبوتنيك. وقال أحمديان لدى استقباله مساعد الرئيس الروسي، إيغور ليفيتين: “توسيع العلاقات مع الجيران، وخاصة مع روسيا، سياسة استراتيجية وأجندة رئيسية لإيران”.

وأضاف: “تسريع تنفيذ المشروعات المتفق عليها بين البلدين، بما في ذلك استكمال ممر “شمال – جنوب”، والمذكرات الموقعة في مجال النفط والغاز، من أهم أولويات إيران في مجال التعاون الثنائي مع روسيا”.

وفي السياق نفسه، أكد المساعد الخاص للرئيس الروسي، إيغور ليفيتين، أن شركة روسية ستوقع قريباً اتفاقية مع إيران بشأن بناء جزء من مشروع السكك الحديدية لممر “رشت – أستارا” للنقل الدولي بين الشمال والجنوب.

إيران: “ممر شمال – جنوب” يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما

وقال ليفيتين لوكالة “سبوتنيك”، رداً على سؤال بشأن الشركة الروسية التي ستبني قسمًا من خط سكة حديد “رشت- أستارا: “سوف تعلمون قريبًا. سيكون هناك توقيع على اتفاقية”.

وأضاف بأن مركز التجارة الدولية بين الشمال والجنوب يتيح لروسيا إمكانية تصدير شحنات إضافية، وخصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية”.

وقّعت روسيا وإيران في أيار/مايو 2023، وثائق بشأن استكمال القسم الأخير من خط سكة حديد طريق الشمال والجنوب الغربي “رشت – أستارا”، في إيران.