روسيا تعرب عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا

صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات “التحالف” دون طيار فوق شمالي سوريا.

وقال غورينوف للصحفيين: “يعرب الجانب الروسي مجددًا عن القلق حيال الخروقات المنهجية لبروتوكولات تجنب الصدام فيما يتعلق بطلعات المركبات الجوية غير المأهولة التابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في المجال الجوي فوق مناطق شمالي سوريا، حيث تم تسجيل 9 خروقات اليوم”.

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وأشار إلى أن زيادة عدد الطلعات غير المنسقة للطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي من شأنه تصعيد التوتر، وليس تعزيز التعاون المتبادل والبنّاء، وأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات المسيرة التابعة للتحالف.