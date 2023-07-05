مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن جندياً إسرائيلياً لقي حتفه خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين للاجئين.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بموقع “تويتر”: “في هذا المساء (الثلاثاء)، توفي ضابط غير مكلف برتبة جندي جراء إطلاق نار حي خلال العملية ضد البنية التحتية الإرهابية في مخيم جنين”.

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تلقى الجندي العلاج الطبي في موقع الحادث، بعد أن أصيب في تبادل لإطلاق النار. وتم إعلان وفاته بعد وصوله إلى مستشفى قريب.

وشهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.