بوتين: المؤشرات الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في حل جميع المهام المطروحة، مؤكدا أن النتائج الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين:”لدينا نتائج أفضل من المتوقع حتى الآن، بشكل حذر نقول ذلك”.

الاقتصاد الروسي يتعافى ويقترب من العودة إلى مستويات عام 2021

وأضاف: “إنها أفضل من التوقعات. هذا يعطينا الأمل في أن سنحقق جميع المهام التي وضعناها على الأقل”.

يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن:

“التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن التضخم بلغ 2.9 في المئة، في سابقة تاريخية”.