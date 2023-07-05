إعلام: سماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف.

وذكرت الصحيفة الأوكرانية “سوسبيلني خاركيف” أنه تم سماع انفجارين في ضواحي مدينة خاركوف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركوف، وسومي من الساعة 00:27 إلى الساعة 00:42.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.