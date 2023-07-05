القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار

تصدت القوات الروسية، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم قوات أوكرانية قرب مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت عربتين مدرعتين مع القوات المشاة، بالإضافة إلى الجزء الرئيسي من مجموعة العدو التي اقتربت من مواقع الجيش.

سوليدار – سبوتنيك. وقال قائد وحدة مدفعية اللواء 200 في الجيش الروسي لمراسل “ سبوتنيك ” أثناء عرضه فيديو لسير المعركة: “تقدمت قوة معادية مكونة من أربع عربات قتالية نحو مواقعنا الأمامية. تم تدمير مركبتين عندما اقتربتا، ووصلت عربتان تقريبًا إلى خط المواجهة، لكن قوات المشاة تصدت لهم”.

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وذكر القائد أن القوات الروسية دمرت الجزء الأكبر من المجموعة أثناء نزولهم من المركبات، وتم تنفيذ العمل باستخدام منظومات صواريخ محمولة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.