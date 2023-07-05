غارات إسرائيلية تستهدف مواقع المقاومة الفلسطينة في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بشن الطيران الحربي الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردًا على إطلاق صواريخ استهدفت جنوب إسرائيل قبل ساعات.

ونقلت وكالة “قدس” الفلسطينية عن مصادر أمنية ومحلية أن غارات إسرائيلية من طائرات استطلاع وحربية استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع استهدفت موقع بيت لاهيا الشرقي التابع لكتائب “القسام” شمال قطاع غزة، ومن ثم تعرض الموقع ذاته للاستهداف من قبل طائرات حربية إسرائيلية بصاروخين على الأقل.

كما استهدفت طائرات استطلاع موقع “البيدر” التابع لكتائب القسام جنوب غرب مدينة غزة بصاروخين، وتعرض الموقع لاحقًا لاستهداف من طائرات حربية بعدة صواريخ.

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان قصير أنه قام بشن ضربات جوية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهجوم يأتي ردًا على إطلاق الصواريخ الذي وقع في وقت سابق.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن خمسة صواريخ تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة لكن تمت اعتراضها بنجاح.

يشار إلى أنه لم تتبن حتى الآن أي جماعة فلسطينية المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، الذي جاء بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين.