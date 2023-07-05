الأرجنتين والبرازيل والمكسيك تدعو إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورا

دعت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورًا وعدم السماح بتصعيد العنف.

وحسبما ورد في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المكسيكية: “لقد تلقت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بقلق نبأ تدخل عسكري إسرائيلي جديد وواسع النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية”.

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وأضاف البيان: “تعبر {الدول الثلاث} عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتحث جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات القتالية فورًا، من أجل تجنب تصعيد دورة العنف التي تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين وتهجير السكان وتدمير البنية التحتية في جنين”.

وأدانت حكومات الدول اللاتينية الثلاث الإرهاب في جميع أشكاله، وأعربت عن تضامنها مع أسر الضحايا، ودعت إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرار إقامة دولتين، حيث تتعايش فلسطين وإسرائيل في ظل سلام وأمان وفقًا للحدود المعترف بها دوليًا والمتفق عليها.

وليلة الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق في جنين ومخيم اللاجئين المجاور. وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وقتل اثنا عشر فلسطينيًا وجندي إسرائيلي واحد منذ بدء العملية في مخيم جنين لللاجئين.