أفاد رئيس مركز الإعلام لمجموعة “فوستوك”، أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل اثنين من الألوية وكتيبة من القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وقال تشيخوف لوكالة “ سبوتنيك “: “على الاتجاه الجنوبي لدونيتسك، قامت وحدات مجموعة “فوستوك” (الشرق) بصد هجوم لاثنين من ألوية العدو شمالاً من مدينة أوروجايني. وتم تدمير اثنين من السيارات والقوات الأوكرانية. كما تم صد هجوم لكتيبة من العدو في منطقة ماكاروفكا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار

وأضاف أن قوات المدفعية قامت بتدمير حاملة جند مع الجنود في منطقة نوفوميخايلوفكا، وأن طائرات الجيش هاجمت مواقع تجمع قوات أوكرانية في مناطق ماكاروفكا وأوروجايني وليفادني.

وفي اتجاه زابوروجيه، دمرت قوات المدفعية مدفعي هاون مجرورين في مناطق برييوبجينكا ولوكيانوفسكو، بالإضافة إلى محطة مكافحة التشويش الإلكتروني في منطقة نوفودانيلوفكا.

وهاجمت قوات الطيران الهجومي والجيش الروسي دبابات ومدرعات مشاة في منطقة مالايا توكماتشكا، وشنت ضربات نارية على تجمعات قوات العدو في منطقتي نوفودانيلوفكا وبياتيهاتوك، وفقًا لتشيخوف.

وأضاف تشيخوف:

“تم إسقاط طائرتين دون طيار من طراز “فالكيريا” بواسطة الدفاع الجوي. كما تم إسقاط طائرة “سو-25” تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة قاذفة الصواريخ المحمولة على الكتف “فيربا” في منطقة شمال نيستيريانكا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.