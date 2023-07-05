المدفعية الروسية تدمر مركزا لقيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن المدفعية الروسية دمرت مركز قيادة أوكرانيا وتجهيزاته بواسطة قذيفة دقيقة من طراز “كراسنوبول” في اتجاه كراسني ليمان.

وقالت الدفاع الروسية لوكالة “ سبوتنيك ” إنه تم استهداف الأهداف بواسطة مدافع هاون ذاتية الحركة من طارز “مستا-س” بتوجيه من طائرة “أورلان” المسيرة، وبعد الضربات، قامت الفرق بتنفيذ مناورة ومغادرة موقع النيران.

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وصرح قائد السلاح: “نقفز من المخبأ، نستهدف الهدف، نتعاون جميعًا، وفي غضون دقيقة أو دقيقتين ننسحب مرة أخرى إلى المخبأ”.

وأشارت الوزارة إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى أشادت عدة مرات بفعالية عمل المدفعيين بسبب التنقل ودقة الضربات.

وتتمتع قذائف الهاون الموجهة “كراسنوبول” بقطر 152 ملم برأس ليزري نصف نشط ويتم توجيهها نحو الشعاع الليزري العائد من الهدف. ويتم تصحيح مسار القذيفة عند اقترابها من الهدف باستخدام أجنحة جوية، ويصل المدى القصوى لإطلاق النار إلى 25 كيلومترًا، ولا يتجاوز الانحراف عن خط الاستهداف مترين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.