القوات الأوكرانية تطلق 12 قذيفة على دونيتسك خلال الليل

ذكرت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 12 قذيفة عيار 155 ملم خلال الليل على منطقتي كويبيشيفسكي وبيتروفسكي في مدينة دونيتسك.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة الذي نُشر على صفحتها في “تلغرام”: “بعد الساعة 00:00 تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 00:20، تم إطلاق 6 قذائف عيار 155 في اتجاه التجمع السكني نيتايلوفو في منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك، وتم استهداف التجمع السكني زيلانوي بيرفوي في منطقة بتروفسكي بنفس العيار، حيث تم إطلاق 6 قذائف”.

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يجدر بالذكر أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى من طراز “إم 777”. وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثافة في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف من نفس العيار، بما في ذلك المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز “بي زد إتش 2000″، ومدافع “كراب” البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز “سيزار”.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.