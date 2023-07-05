"الجهاد الإسلامي": الشعب الفلسطيني يسجل انتصارا بهزيمة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

رام الله – سبوتنيك. وفي تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، قال النخالة: “نحمد الله رب العالمين، والله أكبر، والنصر لا يأتي إلا من عند الله. قد سجل الشعب الفلسطيني العظيم انتصارًا كبيرًا بالتغلب على العدوان في جنين ومخيمها. قادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة في هذا الانتصار العظيم. أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته وتضامنه مع المجاهدين قدرته على هزيمة العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الميادين ومعركة ثأر الأحرار وصولًا إلى جبال جنين”.